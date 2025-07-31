Спасатель поведал грустную историю о трех туристах: в Черном море появились дельфины-насильники

Спасатели в Геленджике нашли оригинальный способ бороться с желанием отдыхающих заплывать за буйки и тем самым подвергать себя опасности. Они запустили историю о дельфинах-насильниках, которые обитают за чертой, передает Telegram-канал Readovka.

Помимо мазута, россияне, прибывшие отдохнуть на Черное море, могут столкнуться с угрозой нападения млекопитающих. Спасатели, которые дежурят на пляжах и следят, чтобы люди не выплывали за буйки, рассказали о похотливых дельфинах. По их словам, у животных начался брачный период и поэтому они сейчас представляют опасность.

Также сотрудники службы безопасности запустили историю про троих отдыхающих, которые уже пострадали от нападения дельфинов-насильников, и теперь лежат в больнице. Оказался ли действенным данным способ запугивания ради спасения человеческих жизней, не известно.

Ранее сообщалось, что российским туристам запретили выходить на пляж в Египте, угрожая расстрелом. При этом пара заплатила за отдых 250 тысяч рублей.