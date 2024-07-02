Покорившему интернет уборщику-танцору из Набережных Челнов подарили колонку и часы в виде гармошки

Уборщику, станцевавшему на празднике в Набережных Челнах, подарили музыкальную колонку, часы в виде гармошки и билеты на катамаран.

Вирусное видео, как уборщик танцует рядом с урной было снято на Дне молодежи. Героем ролика видео оказался 65-летний сотрудник местного «Парк культуры и отдыха» Илья Ильин.

Как сообщили изданию «Подъем» в городской администрации, в прошлом мужчина был участковым инспектором милиции, однако он получил травму, в результате которой 13 лет был прикован к постели. Тем не менее, Ильин восстановился и переехал несколько лет назад в Набережные Челны, где у него живут две дочери.

Когда мужчине вручали подарки, он снова пустился в пляс. Комментируя случившееся, Ильин сказал, что «хочет жить на радость детям и служить во благо». В мэрии отметили, что это - «пример, когда человек умеет и работать, и отдыхать».

Ранее певец Владимир Пресняков на одном из недавних концертов впервые вывел на сцену трехлетнего сына Ивана, и тот станцевал под песню «Хулиган».