«Сказал, что хочет поработать с папой»: Пресняков впервые вывел младшего сына на сцену

Певец Владимир Пресняков на одном из недавних сольников впервые вывел на сцену трехлетнего сына Ивана. По признанию его жены Натальи Подольской, мальчик сам захотел поучаствовать в концерте.

Вся семья Преснякова очень творческая, и его дети с юных лет проявляют интерес к музыке. Старший сын Никита выступает в составе собственной группы, а девятилетний Артемий давно не боится появляться на одной сцене со звездным отцом. Обычно он появлялся на концертах на песне «Хулиган», но недавно ему пришлось уступить эту роль младшему брату.

«Ванечка на песне «Хулиган» впервые вышел на сцену и танцевал. Обычно это делал его старший брат Тема. Но в этот раз Ваня сказал, что хочет поработать с папой на сцене», - рассказала Наталья Подольская PROZVEZD.

Певица поделилась, что все очень поддерживали Ивана перед выходом, и он смог справиться со своей задачей. Мальчик собрался, вышел на сцену и станцевал.

Отметим, что Подольскую и Преснякова называют одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Они уже много лет вместе и демонстрируют только семейную идиллию. Как призналась Наталья, чувства у них с мужем с годами не потускнели благодаря постоянным ярким событиям с жизни.

Ранее Владимир Пресняков впервые рассказал о жизни старшего сына от Кристины Орбакайте в США.