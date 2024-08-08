Похищенная родителями 18-летняя Айшат Магомедова вернулась в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Студентка Айшат Магомедова, которую родные насильно вывезли из Москвы в Дагестан, вернулась в столицу. Правозащитники рассказали, что благодаря огласке истории в СМИ и реакции Следственного комитета, родители отпустили девушку.

Перед возвращением домой медики провели освидетельствование и сняли побои — на кадрах видно, что у Айшат большой синяк под левым глазом. До этого она неоднократно рассказывала подругам о том, что ее избивает отец.

Сейчас Айшат ничего не угрожает, подруги купили ей билет в Москву, она уже приземлилась в столице. Правозащитники считают, что девушке в ближайшее время потребуется отдых.

Ранее мы писали о том, что отец похищенной дагестанки Айшат объяснил избиения дочери любовью.