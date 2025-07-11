Поиск богатого зятя: раскрыта ключевая роль матери девушки покойного Старовойта в отношениях пары

Девушку покойного экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта Полину подталкивала к отношениям с чиновником ее мать. Женщина всегда мечтала о роскошной жизни и заставляла дочь искать «только богатого мужчину».

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, 60-летняя мать девушки отличалась очень властным характером. Женщина растила две дочери — старшая не оправдала ее надежд, а младшая, наоборот, выполняла все требования родительницы, рассказали источники из близкого окружения пары.

По словам знакомых семьи, мать Полины требовала, чтобы дочь ходила на разные мероприятия «в поисках богатого зятя для мамы». Когда выпускница медвуза познакомилась со Старовойтом, женщина начала настаивать на их отношениях, а в дальнейшем — на браке, утверждают источники издания.

Они также добавили, что у потенциальной тещи Старовойта в Курске до 2021 года был бизнес по продаже брендовых вещей. В прошлом году женщина перебралась в Москву и жила в районе Патриарших прудов. В их окружении уточнили, что после суицида бывшего главы Минтранса РФ мать и дочь не вернутся домой и будут искать любую возможность остаться в столице.

Напомним, возлюбленная чиновника съехала из их дома в Подмосковье в гостиницу. Это связано с тем, что вся недвижимость, где она жила прежде, опечатана.