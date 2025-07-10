Девушка Романа Старовойта съехала из их дома в гостиницу

Девушка экс-министра транспорта Романа Старовойта Полина съехала из их дома в Подмосковье в гостиницу. Это связано с тем, что вся недвижимость, где она жила прежде, опечатана.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, Полина находится в гостинице несколько дней. Говорится, что сначала девушка собиралась переехать к матери в квартиру на Патриарших прудах. Однако знакомым она сообщила, что и то жилье опечатали.

В общении с товарищами она говорит, что была не в курсе дел чиновника и «не воровала деньги». Сейчас Полина боится отчисления из ординатуры – она учится в МНИОИ им. Герцена на онкоортопеда. Девушка страдает бессонницей после случившегося со Старовойтом.

Жители Курска рассказали источнику, что мама Полины торговала вещами на центральном рынке, а сама девушка занималась модельным бизнесом. Со Стровойтом познакомилась в 2021 году, спустя 12 месяцев он подарил возлюбленной иномарку - KIA K5. В соцсетях Полина публиковала фото из дома в Дурнево, где Старовойт жил, будучи губернатором Курской области, а также выставляла снимки с его семью собаками.

Ранее отец Полины рассказал, что дочь встречалась с чиновником несколько лет, но они с матерью не вмешивались в личную жизнь.