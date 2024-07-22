Погибший в ДТП сын губернатора Бусаргина профессионально занимался автоспортом

Погибший в ДТП 16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина профессионально занимался автоспортом и побеждал в соревнованиях. Также известно, что машина, на которой он разбился, не стояла на учете в ГИБДД.

Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

По информации источника, Иван был членом областной сборной по автомногоборью. Команда выступала на всероссийских соревнованиях, а сам подросток занимал первые места в личных зачетах.

Издание опубликовало видео, на котором Иван профессионально управляет машиной. Однако известно, что при ДТП он не был за рулем.

Машина Lada Granta, на которой он разбился, была куплена месяц назад. На учете автомобиль не стоял.

Семья губернатора не комментировала смерть. Известно, что сам глава региона приехал на место аварии через 10 минут после ДТП.

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