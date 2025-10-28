«Поэкономьте бумагу пока»: Маргарита Симоньян получила повестку в киевский суд

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о получении повестки в киевский суд. Она посоветовала отправителям поэкономить бумагу.

О получении повестки медиаменеджер сообщила в своем Telegram-канале.

Симоньян вызвали в суд в связи с обвинениями по ряду уголовных статей на Украине. Заседание должно пройти в Шевченковском районном суде Киева.

«Шлют мне повестку в суд на 30 октября. Не возьмём мы Киев к 30 октября, хлопці, ну никак, к сожалению. А как возьмём — так сразу явлюсь, без всяких повесток. Поэкономьте бумагу пока», - написала главный редактор RT и выложила фото судебного уведомления.

Осенью Симоньян сообщила, что больна раком. Она не подозревала о заболевании – проблему обнаружили, когда главный редактор RT обратилась к врачу с жалобами на межреберную невралгию. О раке Симоньян узнала 1 сентября. Она считает, что на развитие болезни повлиял стресс из-за комы мужа. До его госпитализации в декабре прошлого года Симоньян не жаловалась на здоровье. Она отметила «ураганное течение онкологии» у себя и заявила, что «молниеносно вырастила себе рак».