Премьера фильма о Жириновском под угрозой: что случилось

Режиссер Александр Баранов заявил, что кино о Владимире Жириновском может не выйти. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам режиссера, съемки фильма должны были начаться летом 2024 года: к этому времени сценарий согласовали. Но в какой-то момент партия ЛДПР вмешалась в съемочный процесс, указывая, кто должен играть в кино и какие сцены надо вырезать. Из-за этого производство так и не началось.

«Сценарий мы написали, все согласовали, но потом у нас начались терки с представителями партии ЛДПР. В какой-то момент они начали диктовать, кто будет играть в картине, какие сцены нужно вырезать и все в таком духе. Простите, но режиссер здесь я», — высказался Александр.

Представители партии хотели, чтобы роль политика исполнил Никита Кологривый. Однако Баранов был против кандидатуры актера, считая, что Жириновского должна играть «выдающаяся фигура из мира кино».

Баранов покинул проект. Теперь над ним трудятся члены партии.

«Это будет не фильм, а сериал. Сценарий они перекромсали на свой лад. Премьеру, как мне известно, покажут на «Первом канале», если, конечно, дело дойдет до съемочного процесса. Возможно, «кина» и не будет», — резюмировал Александр.

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