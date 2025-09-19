Подсказка в разгадке 2000-летней тайны: в Египте обнаружен затонувший порт времен Клеопатры

Археологи в Египте обнаружили следы затонувшего порта времен Клеопатры. Как отмечают эксперты, это может стать важной вехой в поисках ее гробницы.

Об этом сообщает National Geographic.

Доминиканская исследовательница Кэтлин Мартинес искала гробницу Клеопатры на протяжении двадцати лет. По мнению многих археологов, последняя царица Египта из династии Птолемеев была похоронена недалеко от царского дворца в Александрии, где она родилась и правила.

Примерно в 30 милях к западу от Александрии, в египетском прибрежном городе Борг-эль-Араб, команда Мартинес наткнулась на малоизвестный храм Тапосирис Магна. Исследовательница уверена, что находка является важной подсказкой в разгадке тайны 2000-летней давности.

Там были найдены каменные и металлические якоря, множество амфор и остатки внутреннего порта, а также тоннель, соединяющий храм Тапосирис Магна с морем.

В Министерстве туризма и археологических работ Египта объяснили, что Тапосирис-Магна был не только важным религиозным центром, но и морским торговым узлом, гораздо более обширным, чем предполагалось ранее.

