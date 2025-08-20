Мирное религиозное многообразие: новая археологическая находка может изменить историю христианства

В Объединенных Арабских Эмиратах обнаружили табличку с изображением креста возрастом 1400 лет. Находка позволит по-новому взглянуть на распространение христианства на восток и присутствие этой религии в Персидском заливе, пишет Daily Star.

Артефакт был найден среди руин монастыря на острове сэра Бани-Яс в Абу-Даби. По мнению археологов, местоположение указывает на то, что в VII и VIII веках в регионе присутствовала христианская община.

Ведущий археолог на объекте Мария Гаевская, сказала, что «каждый элемент креста выполнен в региональном стиле».

«Это говорит нам о том, что христианство в этом регионе не только существовало, но и процветало, визуально адаптируясь к местному контексту. У нас были христианские поселения, которые не просто существовали, но и явно процветали», — объяснила ученый.

Председатель департамента культуры и туризма ОАЭ Мохамед Халифа Аль Мубарак, назвал это открытие «мощным свидетельством глубоких и непреходящих ценностей страны — сосуществования и культурной открытости». По его словам, данная реликвия подчеркивает историю мирного религиозного многообразия в регионе.

