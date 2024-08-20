Подпись не его: адвокат генерал-майора Ивана Попова раскрыл итоги почерковедческой экспертизы

Адвокат Сергей Буйновский, представляющий интересы арестованного генерал-майора Ивана Попова, сообщил, что по уголовному делу о крупном мошенничестве была проведена почерковедческая экспертиза. По его словам, подпись на документах, принадлежит не Попову.

«Получается, что все обвинение Попова строится теперь лишь на косвенных доказательствах», - заявил Буйновский в беседе с Telegram-каналом Baza.

Адвокат подчеркнул, что результаты экспертизы доказывают невиновность бывшего командующего 58-й армией по делу о мошенничестве.

Напомним, Иван Попов подозревается в хищении 700 тонн металлоконструкций для инженерных оборонительных сооружений на Запорожском направлении. Их ценность оценивается в 130 миллионов рублей.

Следствие настаивает, что Попов действовал в составе группы, один из участников которой погиб в зоне СВО. Другой находится под домашним арестом. Попов также находится под домашним арестом, он не признает вину.

Ранее участники СВО попросили вернуть Попова на фронт, так как «толковых генералов не так много».