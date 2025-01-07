Подозревают, что это может быть метапневмовирус: туристы из РФ жалуются на рост заболеваемости в Индии и Китае

Граждане РФ, отдыхающие в Индии и Китае, пожаловались на самочувствие. Россияне считают, что могли заразиться метапневмовирусом, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Вспышка заболевания зафиксирована в нескольких странах.

Например, туристы, прилетевшие на Гоа, почувствовали себя плохо уже на второй день. У них начался кашель и озноб. Температура тела поднялась до 38 градусов. По словам отдыхающих, в отелях много постояльцев с кашлем.

В Китае рост заболеваемости зафиксирован в детских больницах. Местные власти, несмотря на вспышку, не прибегают к активным действиям. Тем не менее людей в масках на улицах становится все больше.

Случаи метапневмовируса на сегодняшний день зафиксированы в Китае, Индии, Казахстане, Кыргызстане и некоторых других странах. У заболевших наблюдают лихорадку и отдышку.

Ранее огромная змея заползла в бассейн, в котором отдыхали российские туристы. Граждане РФ отдыхали в Таиланде.