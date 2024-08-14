Подозреваемая в подрыве «Северных потоков» украинка рассказала о своем алиби. Об этом сообщает ИА Регнум.

Накануне немецкие журналисты опубликовали статью, в которой рассказали о трех подозреваемых в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Одной из них оказалась дайвер из Украины Светлана Успенская.

Однако, как рассказала сама женщина российским СМИ, в момент подрывов газопроводов она находилась на родине.

«Я буду подавать в суд на издание, которое опубликовало эту клевету. Со 2 сентября 2022 года по апрель 2023-го я была в Киеве. У меня есть доказательства этого, свидетели и так далее», — рассказала она.

Напомним, газопроводы были взорваны в сентябре 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Официальное расследование этими странами было прекращено в 2024 году из-за отсутствия возможности установить виновников.

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