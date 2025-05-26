Подешевели только яйца: на сколько подорожали ингредиенты для окрошки в 2025 году

Стало известно, на сколько подорожали ингредиенты для окрошки в 2025 году. Рост цен на продукты составил от 13 до 132% - подешевели только яйца.

Об этом сообщает E1.ru.

Источник приводит статистику, согласно которой яйца подешевели на 16%, а все остальное подорожало. Картофель вырос больше всего – на 132%. Редис подорожал на 32%, огурцы – на 13%, колбаса – на 14%, квас – на 25%.

Издание анализировало средние цены на продукты в торговых сетях. Отмечается, что в некоторых случаях продукты могут стоить как дороже, так и дешевле.

Рост цен объясняют удорожанием логистики к летнему сезону, себестоимости и повышением спроса.

Ранее сообщалось о высоких ценах на яйца в США. Говорилось, что из-за этого население стало красить картофель и лук к Пасхе.