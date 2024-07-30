Подарки от подчиненных, которые любят подлизаться: в доме экс-замминистра обороны Булгакова нашли нестандартные картины

В доме экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова нашли нестандартные картины с узнаваемыми людьми. Автор работ неизвестен.

Об итогах обысков в доме чиновника сообщил Telegram-канал Readovka.

По его информации, в доме обнаружили коллекцию наград, автопортретов и специфические картины владельца. На одном из полотен были изображены военнослужащие и другие узнаваемые люди.

Telegram-канал НЕРЫБАРЬ прокомментировал находку. По мнению автора канала, «подобные картины, как правило, появляются в результате подарков от подчинённых», которые любят подлизаться.

«Отсюда и подобные "дорохо-бохато" поделки, которые выполнены похабно», - считает автор.

Ранее сообщалось, что Булгаков подарил родному селу мост за 250 млн рублей. Речь идет про 84-метровый автомобильный мост в Курской области. Булгаков лично присутствовал на открытии. Средства на строительство были направлены в 2019 году.

Напомним, Булгаков задержан по уголовному делу о коррупции. Он заключен под стражу.