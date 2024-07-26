НЕОЖИДАННО
Опубликовано 26 июля 2024, 18:49
1 мин.

Арестованный зам Шойгу подарил родному селу мост за 250 млн рублей

Арестованный генерал Булгаков подарил родному селу мост за 250 млн рублей.
Арестованный зам Шойгу подарил родному селу мост за 250 млн рублей

© Freepik

Экс-замминистра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный в рамках дела о коррупции, сделал подарок родной деревне Верхнее Гурово в Курской области стоимостью 250 миллионов рублей.

Как пишет Telegram-канал Mash, высокопоставленный военнослужащий оплатил строительство 84-метрового автомобильного моста в 2019 году. При этом он лично присутствовал на церемонии открытия.

Согласно данным официального сайта Минобороны, на который ссылается канал, мост был построен за две недели военнослужащими в рамках «тактико-специального учения».

Напомним, 26 июля Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) сообщил, что Дмитрия Булгакова задержали по уголовному делу о коррупции. Позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что его заключили под стражу.

Ранее стало известно о доходах генерала. Согласно декларации о доходах от 2019 года, чиновник заработал 15,2 млн рублей. Булгаков владеет частью 219-метровой квартиры. Оставшаяся доля принадлежит его жене. Вдобавок на женщину записано три земельных участка — 163 кв. м, 321 кв. м и 2270 кв. м, а также жилой дом площадью 621,8 кв. м.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Анна Воробьева
Теги:
имущество
доход
мост