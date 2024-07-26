Арестованный зам Шойгу подарил родному селу мост за 250 млн рублей

Экс-замминистра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный в рамках дела о коррупции, сделал подарок родной деревне Верхнее Гурово в Курской области стоимостью 250 миллионов рублей.

Как пишет Telegram-канал Mash, высокопоставленный военнослужащий оплатил строительство 84-метрового автомобильного моста в 2019 году. При этом он лично присутствовал на церемонии открытия.

Согласно данным официального сайта Минобороны, на который ссылается канал, мост был построен за две недели военнослужащими в рамках «тактико-специального учения».

Напомним, 26 июля Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) сообщил, что Дмитрия Булгакова задержали по уголовному делу о коррупции. Позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что его заключили под стражу.

Ранее стало известно о доходах генерала. Согласно декларации о доходах от 2019 года, чиновник заработал 15,2 млн рублей. Булгаков владеет частью 219-метровой квартиры. Оставшаяся доля принадлежит его жене. Вдобавок на женщину записано три земельных участка — 163 кв. м, 321 кв. м и 2270 кв. м, а также жилой дом площадью 621,8 кв. м.