Подала иск в Верховный суд: россиянин забрал детей у бывшей супруги, чтобы избежать мобилизации

Жительница Сочи начала судебную тяжбу с экс-супругом из-за дочери. Мужчина забрал ребенка себе месяц назад. Также у главы семейства на воспитании находится их общий сын. Женщина уверена, что бывший муж забрал детей ради личной выгоды.

Все началось с того, что в 2022 году после ухудшения отношений мужчина потребовал от супруги отказаться от родительских прав. По словам матери, он хотел оставить детей себе, чтобы таким образом избежать мобилизации, передает Инфо24.

На первом заседании суд решил, что мальчик будет жить с отцом, а девочка с мамой. В мае этого года состоялся повторный суд, который уже решил по-другому: оба ребенка остаются с отцом.

Женщина уверена, что ее бывшему супругу удалось добиться успеха благодаря связям. Чтобы добиться справедливости, жительница юга России обратилась в Верховный суд. Она надеется вернуть дочь.

Ранее сайт «Страсти» рассказал об истории россиянки, которая пытается вернуть детей. Ее супругу увез детей из Грецию в РФ и запрещает их вывозить.