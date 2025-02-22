Под псевдонимом Краснов: экс-глава разведки Казахстана сообщил, что лично завербовал Трампа

Деятель советских и казахских спецслужб, генерал-майор, экс-председатель КНБ Казахстана Альнур Мусаев опубликовал в Сети пост, который посвятил нынешнему президенту США Дональду Трампу. Он утверждает, что американский лидер был завербован разведкой СССР в 1987 году.

Мусаев рассказал, что в том году служил в 6 управлении КГБ в Москве. Структура занималась тем, что вербовала бизнесменов капиталистических стран для слежки.

Именно в 1987 году, по словам генерал-майора, это управление вышло на предпринимателя Трампа. На тот момент Дональду было 40 лет. Он работал в США на советскую разведку под псевдонимом Краснов.

Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский предвидел переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа по разделу Украины. Он раскрыл это в одном из своих многочисленных пророчеств.