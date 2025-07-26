«Почувствовала и вытащила бабушку»: пассажирка Ан-24 избежала гибели благодаря особой связи с внучкой

Самолет Ан-24 потерпел крушение в Амурской области. На борту самолета могла оказаться россиянка по имени Марине, но ее спасла от трагедии особая связь с внучкой, передает Telegram-канал IZ.RU.

Женщина передумала лететь в последний момент. Ей позвонила дочь, которая сообщила о проблемах у внучки — та неожиданно заболела. Тогда бабушка решила отправиться к семье на поезде.

Когда Марине приехала, то девочка сразу же пошла на поправку. Ее мама считает, что между бабушкой и внучкой существует особая связь, которая сыграла свою роль в роковой день.

«Это она почувствовала и таким образом вытащила оттуда бабушку», — объяснила мама девочки.

Ранее бывший сотрудник компании «Ангара», чей самолет разбился в Амурской области, назвал свою версию авиакатастрофы. У воздушного судна, как он считает, мог отказать двигатель.