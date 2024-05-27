«Почти всех мужчин забрали»: театр в Чернигове оказался на грани закрытия из-за мобилизации сотрудников

Художественный руководитель драматического театра в Чернигове Андрей Бакиров заявил об угрозе закрытия из-за мобилизации сотрудников. По его словам, в культурном учреждении почти не осталось мужчин. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на украинские СМИ.

Бакиров отметил, что за последнее время в военкомат были вызваны 34 человека. Среди них актеры, видеооператоры, монтажер, музыкант и другие работники театра. Худрук рассказал, что из-за этого было принято решение приостановить показ и репетиции новых постановок. Сколько продлится закрытие – пока неизвестно.

«Наш театр неизвестно на какое время, но будет закрыт. Мы практически ничего не можем сделать. Только работать над чем-то новым. Сейчас все находятся в таком шоке. Почти всех мужчин забрали», - заявил Андрей Бакиров.

По словам худрука театра, письма пришли даже тем сотрудникам, кому 56 и 59 лет.

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