«Не хочу разочаровываться и подставить»: актер Ивар Калныньш рассказал о разрыве связей с российскими коллегами

Актер Ивар Калныньш признался, что разорвал все связи с российскими коллегами. Сейчас он даже не общается с ними, так как боится не только разочароваться, но и подставить их.

Латвийская знаменитость уже несколько лет критикует Россию, несмотря на то, что именно в этой стране стал популярен благодаря съемкам в кино. Из-за этого от него отвернулись некоторые бывшие приятели. Сам артист заявил, что ему жаль было потерять многолетнюю дружбу. Особенно он выделил нескольких российских коллег, которые его по-настоящему разочаровали. Однако раскрывать имена он не стал.

«Я никому не звонил в России, я с остальными всеми общаюсь, с украинцами, своими коллегами, но я не хочу разочаровываться и не хочу подставить, поэтому не звоню. Звонки могут прослушиваться», - поделился Калныньш на YouTube-канале Radio Van.

К слову, Ивар признавался, что не понимает нападок бывших коллег. По его мнению, он России и СССР ничего не должен. А напротив — страна ему должна. Он отмечал, что в Госкино зарабатывали большие деньги, а ему, как и остальным, платили копейки.

Ранее Светлана Немоляева отреагировала на желание Ивара Калныньша получать пенсию в России.