Почему получил право на прокат: Минкульт попросили проверить сериал «Беременна в 16»

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой проверить сериал «Беременна в 16». Депутат от КПРФ просит предоставить информацию об источниках финансирования фильма и основаниях выдачи прокатного удостоверения пилотной серии.

Обращение Останиной публикует Telegram-канал «Кровавая барыня».

Прокатное удостоверение было выдано сериалу 3 июня. В фильме отличница влюбляется в главного красавца школы, вступает с ним в близкие отношения, а через пару недель узнает о беременности.

«Комитет ГД по защите семьи полагает, что… сериал «Беременна в 16!» может быть отнесён к информационной продукции, содержащей деструктивную идеологию», - говорится в обращении.

Депутат указала, что сериал не будет способствовать укреплению духовно-нравственных ценностей. Обращение Останиной датировано 6 июня.

Ранее сообщалось, что в новом фильме с актрисой Юлией Ауг могут убрать сцены с ее участием.