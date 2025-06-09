«Возможно, сцен с ней не будет»: новый фильм с Юлией Ауг до сих пор не сдан в Госфильмофонд

Сцены с актрисой Юлией Ауг могут убрать из финальной версии нового фильма «Остров Юрьева». Об этом сообщил режиссер картины Александр Баршак.

Подробностями он поделился с изданием «Абзац».

«Фильм до сих пор не сдан в Госфильмофонд… Все проблемы, касающиеся релиза, мы будем решать. Возможно, сцен с ней [Ауг] вообще не будет [в финальной версии фильма]», - поделился Баршак.

Он отметил, что работа над картиной началась «задолго до всех событий». На производство фильма выделены средства Минкультуры.

Сейчас фильм находится на этапе получения прокатного удостоверения. Премьера состоится не раньше осени.

Напомним, в фильме «Остров Юрьева» снялась уехавшая в Эстонию актриса Ауг. Спектакли с ней ранее отменили в России. Ауг вырезали из детской сказки «Огниво».