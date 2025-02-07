«Почему бы и нет?»: в Госдуме отреагировали на сказку о Колобке, который хочет служить в армии

В Госдуме высказались по поводу переделанной сказки «Колобок», которую показали детям в Удмуртии. В новой версии главный герой хочет служить в армии. И по мнению депутата Нины Останиной, в этом нет ничего плохого. Она считает, что детсадовцам подходит такая интерпретация.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства отметила, что дети сейчас часто видят бойцов СВО и людей в форме, поэтому должны знать, кто они. Она заявила, что не видит «перегиба» в том, что Колобок, знакомый многим малышам, захотел пойти служить.

«Скажите, пожалуйста, что лучше, если бы Колобок докатился до лисы, она бы его съела, нам сказали бы, что это сцена жестокости и насилия? А в данном случае Колобок захотел пойти в армию. <…> Почему бы и нет? В том, что вы мне рассказали, я не увидела ничего предосудительного, более того, поняла, что это соответствующее дошкольному возрасту мероприятие», - поделилась Останина в беседе с Газетой.Ru.

Отметим, что, по сюжету переписанной сказки, Колобок всем встречающимся ему зверям говорит, что спешит в армию. А когда докатывается до детсада, узнает, что все дети тоже хотят служить. Потом он возвращается к бабушке с дедушкой и говорит, что пойдет на службу, когда вырастит.

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