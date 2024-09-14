«Плохой редакции всегда переводчики мешают»: Симоньян заявила, что Би-би-си испугалась судиться с ней

Главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась на тему конфликтной ситуации с вещательной корпорацией Би-би-си. Журналистка хотела решить спор через суд, однако британцы испугались такого развития ситуации.

Главред посвятила противостоянию с Би-би-си публикацию в Telegram-канале Маргарита Симоньян. Журналистка написала, что была готова обратиться в суди из-за материала СМИ, в котором она якобы призывала расправляться с оппозиционерами.

Но когда речь все же перешла в правовую плоскость, то корпорация дала заднюю. Все списали на плохое качество перевода речи Симоньян. Текст, который содержал клевету в адрес журналистки, был удален по поручению редакции.

«Плохой редакции всегда переводчики мешают», — пошутила главред RT.

Ранее Маргарита Симоньян предложила ФБР подписаться на ее Telegram-канал. Перед этим федералы интересовались подробностями жизни журналистки у ее подчиненной.