Племянница и дети политика Владимира Жириновского судятся за его наследство

Родственники покойного политика Владимира Жириновского судятся за его наследство. На имущество претендует его племянница и дети. Об этом сообщает «Абзац».

После смерти Жириновского в 2022 году его племянницы Елена Листопадова и Наталья Соколова хотели получить две квартиры, земельный участок и дом. Однако в суде им отказали. Тогда Елена вновь подала иск и обжаловала решение, по которому наследство политика доставалось Игорю Лебедеву и Олегу Эйдельштейну.

Напомним, что родство Олега с Владимиром Жириновским удалось доказать через суд уже после смерти политика – в 2024 году. Завещанием отца он остался доволен. Он отмечал, что мог получить и больше, но не собирается осуждать решение отца.

К слову, младший сын Жириновского никогда не ладил со своим братом Игорем. Зато с папой у него всегда были теплые отношения. Политик переписал на второго наследника дома и земельные участки в элитном поселке.

Ранее загранпаспорт Владимира Жириновского продали за 1,1 млн рублей.