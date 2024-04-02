Плавает со скоростью 74 км/ч: в Хургаде запретили купаться на рассвете и закате из-за акулы Мако

В Хургаде запретили купаться на рассвете и закате из-за быстро плавающей акулы Мако. Людям нельзя погружаться с маской и заниматься дайвингом.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отдыхающие сообщили, что агрессивная акула появилась на севере Хургады, рядом с популярным у дайверов рифом Careless. В этом месте всегда много народа, так как рядом стоят четыре отеля одной сети.

Мако относится к наиболее быстрым видам акул, хищники способны плавать со скоростью до 74 км/ч. Более того, Мако агрессивны и опасны для человека.

Ранее сообщалось о гибели 26-летней дочери певца Анхеля Мартинеса от нападения акулы. Это случилось во время ее отдыха с сыном.

Трагедия произошла 2 декабря в мексиканском штате в туристической зоне. Когда мать с сыном купались, появилась акула. Женщина тут же посадила ребенка на надувную лодку, а затем хищница утащила ее под воду. Спасти женщину не удалось - ее достали на берег мертвой.