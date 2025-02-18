Директор Алексея Гомана раскрыл, почему концерт певца на День Победы назвали «Девочка-ветер»

Певец Алексей Гоман 9 Мая планирует выступить в Светлогорске. Название программы на сайте продажи билетов указали как «Девочка-ветер». Директор артиста Олег Ледвич прокомментировал, почему выступление назвали таким образом.

Представитель звезды рассказал изданию «Абзац», что информация об этом ложная. Названия у концерта нет – его не придумали.

Ледвич сообщил, что ни организаторы, ни представители площадки не спрашивали название. В Калининградской области у Гомана планируются два выступления в День Победы «с тематической программой».

«Но мы пока даже не придумали названий. Я обращусь к площадке с вопросом, почему они указали такое название», – сказал директор Гомана.

Ранее сообщалось, что Гоман устроил перепалку с музыкальным критиком Сергеем Соседовым в шоу «Суперстар». Певец заявил, что Соседов для него не авторитет и слова члена жюри ему неинтересны.