«Пишите в телегу»: Маргарита Симоньян сменила номер в одном из мессенджеров

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что в декабре сменила номер в одном из мессенджеров. Она попросила писать в Telegram или уточнить новый номер у знакомых.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале Симоньян.

«Знаю, что многие пишут мне в WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и не получают ответа. Это потому, что в декабре у меня сменился номер именно в WhatsApp*. Пожалуйста, пишите в телегу или уточните новый номер WhatsApp* у общих знакомых», - рассказала Симоньян.

Она поспешила опровергнуть мысли о том, что не хочет никому отвечать «в силу обстоятельств».

«Это не так — я очень благодарна всем за поддержку и держусь благодаря ей», - призналась главный редактор RT.

Напомним, с конца декабря муж Симоньян Тигран Кеосаян находится в больнице. Он пережил клиническую смерть и впал в кому. Недавно супруга ведущего рассказала, что ежедневно читает молитву утром, перед сном и приходя к нему. Интернет-пользователи поддержали Симоньян и сообщили, что тоже стали молиться о здоровье Кеосаяна.

*принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена