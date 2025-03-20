Маргарита Симоньян каждый день читает молитву, приходя к Тиграну Кеосаяну

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что ежедневно читает молитву в связи с болезнью мужа Тиграна Кеосаяна. Она обращается к Богу утром, вечером и приходя к нему.

«Каждый день читаю эту молитву, и утром, и перед сном, и когда прихожу к нему», - сообщила Симоньян в своем Telegram-канале и опубликовала текст молитвы.

Интернет-пользователи присоединились к Симоньян и сообщили, что тоже молятся и читают текст.

«Буду читать эту молитву за вашего мужа», «Молимся за Тиграна», «Помоги Тиграну и дай сил его родным», «Верьте и чудо обязательно случится», «Будем молиться», «Молимся вместе с вами», - пишут слова поддержки Маргарите.

Напомним, в конце декабря Кеосаян попал в больницу, он пережил клиническую смерть и впал в кому. В марте Симоньян опубликовала видео с мужем в годовщину свадьбы. Она разместила ролик в соцсетях, но призналась, что смотреть не будет, «иначе разорвется сердце».