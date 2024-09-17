На месте покушения на Захара Прилепина нашли пистолет с глушителем, а на руках обвиняемого – следы гексогена

На руках Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, нашли следы взрывчатого вещества. Речь идет о гексогене.

Подробности приводит ТАСС.

Наличие гексогена установил смыв с левой руки Пермякова. Следы взрывчатки обнаружили при задержании мужчины.

Об этом говорится в материалах дела, зачитанных сегодня в Западном окружном военном суде. Выяснилось, что на месте преступления было взрывное устройство, которое приводилось в действие дистанционно.

Readovka сообщила еще один факт, связанный с покушением на писателя. Недалеко от места преступления, в лесополосе, обнаружен пистолет с глушителем. Речь идет о пистолете Макарова, к нему прилагались патроны. Также у подозреваемого изъяли паспорта ряда государств и сим-карты.

Напомним, покушение было совершено 6 мая 2023 года. В результате Прилепин получил тяжелые ранения, а его охранник и водитель погибли.

Ранее сообщалось, что перед взрывом писатель видел мужчину, который пытался его убить.