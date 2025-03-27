Писатель Иванец сообщил, что Тарховых хотят хоронить на найденные в сейфе 2,3 млн

Писатель Олег Иванец рассказал, что Виктора Тархова и его жену хотят похоронить на найденные в сейфе 2,3 млн рублей. По его информации, бывший адвокат семьи пытается взять доверенность от дочери на организацию похорон.

Об этом он заявил в эфире программы «МАЛАХОВ».

В студии предложили похоронить Тарховых даже в отсутствие тел. Иванец, который ведет собственное расследование, узнал: в настоящее время «идет возня» вокруг найденных денег.

«В квартире убитых супругов нашли два сейфа — один не смогли вскрыть, во втором лежали 2,3 млн рублей и документы. На эти деньги и хотят похоронить Виктора и Наталью», - сообщил он.

Писателю известно, что дочь убитых Людмила не дает разрешение на похороны. При этом в церкви Тархову до сих пор ставят свечи за здравие.

Ранее друг убитого заявил, что экс-мэра Самары похоронят «с честью и достоинством».