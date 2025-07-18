Пикапер Алекс Лесли собрался лететь в Россию. Об этом стало известно из соцсетей.

Эксперт по соблазнению Алекс Лесли, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, хочет вернуться в Москву. О своем намерении он сообщил в личном блоге.

«Зарегистрировался на рейс до Москвы. Внуково. Встречай», - написал он 18 июля.

При этом неизвестно, когда именно Лесли прилетит в Россию. Напомним, в июне в отношении пикапера СК возбудил уголовное дело по факту склонения к совершению изнасилования. Лесли подозревают в том, что он давал указания своим ученикам трогать прохожих девушек за интимные места без разрешения.

Несколько последователей Лесли удалось поймать - сейчас их судят по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Ранее мы писали о том, как работают пикаперы и сколько просят за услуги после ареста учеников Лесли.