Не Лесли единым: чему пикаперы учат мужчин в Сети и сколько просят за консультации
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Несколько дней назад медиапространство всколыхнули новости о том, что мужчины, желающие познакомиться с девушками на улице, стали распускать руки — они хватали их за ягодицы, предлагали секс. Известно, что у некоторых из нападавших были сообщники, которые снимали все это на видео.
Позже выяснилось, что мужчины, прибегавшие к такому методу знакомства, были учениками эксперта по соблазнению Алекса Лесли. Сейчас в отношении коуча возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ (совершение противоправных действий сексуального характера). Часть его учеников задержаны полицией, им вменяют ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Лесли — не единственный коуч, который учит мужчин соблазнению. В Сети мы нашли множество блогеров, на которых подписаны десятки тысяч охотников за любовью. Чему учат коучи, сколько стоят их уроки и почему не все согласны с методами Алекса Лесли — выясняем в нашем материале.
Как строится маркетинг — от видео скрытой камерой до откровенных фото
Популярный метод привлечения клиентов — публикация видео-знакомств с девушками в общественных местах. Естественно, съемка ведется скрытой камерой, а сами девушки о том, что их беседа станет рекламой услуг пикаперов, даже не в курсе.
Неотъемлемая часть — это публикация отзывов клиентов. В основном, довольные мужчины рассказывают об успешном сексуальном опыте, а кто-то даже делится интимными фотографиями с жертвами пикапа в закрытых чатах, где состоят другие участники курсов. Сами пикаперы с удовольствием выкладывают эти фотографии в свои соцсети. Главная мотивация — показать, насколько быстро можно склонить девушку к сексу после знакомства.
Виды заработка у таких коучей разные — кто-то продает курсы в виде подписки на специальных сервисах (от 3 $ до 13 $ в месяц), кто-то предлагает индивидуальные консультации. Во втором случае ценники разные — от 10 тысяч рублей за час до 35 тысяч рублей.
Продают и специальные доступы в закрытые «клубы» — обещают не просто давать советы, но и устроить полную «трансформацию» жизни. Месяц членства в сообществе обойдется в 2 тысячи рублей, а если заплатить за год — то 22 тысячи рублей.
Подходы у всех разные — кто-то дает советы, как надо правильно знакомиться с девушками (все коучи в один голос утверждают: ни в коем случае нельзя начинать диалог с вопроса «можно познакомиться?»), кто-то разработал свою уникальную методику.
Например, в соцсетях мы наткнулись на коуча, который утверждает, что «мужчины — это вымирающий вид».
«Ты заметил как Матрица всячески поддерживает женщин? И как она делает мужчин все более бесправными и покорными? Феминизм / Законы под женщин / Общественная поддержка / Семейное право. У мужчин отбирают все больше и больше прав с каждым днем… И особенно сильно это проявляется с женщинами», — утверждает автор.
Гуру уверен, что системе невыгодны сильные мужчины. А слабые мужчины, как заявляет автор, не способны найти себе достойную половинку.
«Отношения строить приходится не с теми, кто нравится, а с теми, кого принесло течением. Прежде чем ты добьешься девушку, она сожрет твой мозг своей непоследовательностью, капризами и манипуляциями», — сказано в курсе.
Что нужно сделать, чтобы такого не было? Включить «мужской ген», заявляет автор. Курс по включению волшебного гена обойдется желающим всего в 990 рублей. Конечно, в стоимость входит консультация с тренером и специальный закрытый чат, где участники делятся своими «успехами», публикуя фотографии с полуголыми девушками в постели.
Удивляют и советы, которые раздают гуру пикапа своим ученикам. Например, один из мужчин строго запрещает брать сумочку девушки, если та об этом попросит — объясняет «этикетом». Другой рекомендует подходить сразу к красивым девушкам якобы из-за того, что к ним подходят реже, чем к «средненьким».
«Представь: ты подходишь к средненькой девушке, у нее такая себе самооценка и из-за того, что она тебя сольет, она наоборот, больше самоутвердится. А красивой не надо самоутверждаться», — уверяет он.
Некоторые коучи рекомендуют, как и Лесли, не стесняться трогать девушек во время знакомства.
«Позволяйте себе больше прикасаться к девчонкам, ведите себя более нагло», — учит один из них.
Переводы на карту и отсутствие гарантий
Оплата курсов, доступов к чатам и видеоурокам у всех коучей проходит по-разному. Кто-то работает через свои сайты с договорами оферты. Так, один из коучей принимает оплату как самозанятый, другой же — через ИП. Интересно, что в договоре указано, что никакой ответственности продавец за результаты курса не несет.
«Пользователь получает доступ к выбранному им тарифу Информационного ресурса „В ТОМ ВИДЕ, В КОТОРОМ ОН СУЩЕСТВУЕТ“, и Администратор не дает никакой гарантии и не несет ответственности за несоответствие услуги конкретным целям и/или ожиданиям Пользователя (в том числе за актуальность контента)», — сказано в договоре.
Кто-то принимает оплату за консультации простым переводом по номеру карты. Ни договоров, ни чеков.
Само собой, во всех случаях возврат денег в случае недовольства оказанными услугами покупателям невозможен.
Курсы можно найти бесплатно
В Сети достаточно сайтов, на которых публикуются те самые курсы, но только бесплатно. Очевидно, благодаря ученикам, которые уже завершили обучение. Причем советы можно найти на любой случай: вот курс под названием «Как познакомиться и переспать с женщиной, с бюджетом от 0 до 500 рублей».
Автор уверяет, что занимается темой соблазнения более 15 лет и за это время научился знакомиться с девушками и доводить результат до секса не тратя более 500 рублей.
Есть на сайтах и тот самый курс, включающий «мужской ген», о котором мы писали выше — в него входит видео, длительностью 90 минут с теорией и практическими упражнениями.
Нашлись в Сети и более серьезные обучения — 18 видеоуроков под названием «Научись соблазнению за 30 дней» длятся более 8 часов. Отзывы восторженные: «Качество съёмки отличное, информация концентрированная и ценная, рабочая, я проверял».
Что коучи говорят о методиках Лесли?
Не все гуру соблазнения одобряют методики Алекса Лесли. В соцсетях мы нашли одного из коучей под псевдонимом Джон Доллар, который в блоге заявляет, что обучаться у конкурента просто опасно.
«Это самый опасный тренинг. Парни идут туда научиться знакомиться, а в результате недовольные девушки, заявления в полицию, аресты, тюрьма. Проблема в том, что из-за таких тренингов плохая репутация у остальных коучей — огромное количество людей начинают думать, что такая философия и методы у всех тренеров», — объясняет он.
Однако в комментариях заметили, что и сам Доллар проходил когда-то тренинг у Лесли. Впрочем, мужчине нашлось, что ответить на это.
«На его тренингах я сам пару раз дрался с парнями девушек из-за его заданий. Если бы я выполнял все его задания, тоже сел бы в тюрьму. Ко мне подходили его ученики, которые выполняли задания и тоже чуть не сели в тюрьму — пришлось платить 20 тысяч долларов чтобы забрали заявление», — заявил он.
При этом Джон Доллар активно продвигает свои услуги, которые нельзя назвать адекватными с моральной точки зрения — так, на одном видео девушка в кадре явно имитирует секс, тогда как коуч рассказывает о своих услугах:
«Вечная проблема мужчин на свиданиях, это как его проводить, чтобы дело дошло до нужного результата. Я профессионал, я провел больше 5 тысяч свиданий. Как я могу помочь — мы можем работать с тобой дистанционно, и по наушнику я могу давать тебе обратную связь, либо, если ты живешь в моем городе, я буду прямо на свидании подсказывать, что тебе нужно делать», — заявляет он.
Расценки у Доллара соответствуют его псевдониму — час консультации стоит 35 тысяч рублей, а VIP-программа на 3 месяца обойдется в 1,2 млн рублей. За эту сумму тренер обещает клиенту не только обрести «счастливые отношения», но и увеличить свой доход в 2 раза.
Еще один коуч под псевдонимом Айтишник из тиндера тоже не одобряет методов Лесли. В беседе со «Страстями» он осудил подход коуча.
«Считаю конкретный случай неприемлемым. Если раньше в 2010-ых прокатывало подобное поведение, то очень быстро за такое можно и присесть. Нельзя учить раскованности парней через хулиганство и сексуальные домогательства, это неуважение к окружающим. Можно и другими способами этому научиться. Коуча нужно наказывать по всей строгости, потому что он давал это задание осознанно. А участников не нужно сильно наказывать, точно не уголовным преследованием, потому что это просто фанатики», — заявил он.