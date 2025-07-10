Не Лесли единым: чему пикаперы учат мужчин в Сети и сколько просят за консультации

Несколько дней назад медиапространство всколыхнули новости о том, что мужчины, желающие познакомиться с девушками на улице, стали распускать руки — они хватали их за ягодицы, предлагали секс. Известно, что у некоторых из нападавших были сообщники, которые снимали все это на видео.

Позже выяснилось, что мужчины, прибегавшие к такому методу знакомства, были учениками эксперта по соблазнению Алекса Лесли. Сейчас в отношении коуча возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ (совершение противоправных действий сексуального характера). Часть его учеников задержаны полицией, им вменяют ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Лесли — не единственный коуч, который учит мужчин соблазнению. В Сети мы нашли множество блогеров, на которых подписаны десятки тысяч охотников за любовью. Чему учат коучи, сколько стоят их уроки и почему не все согласны с методами Алекса Лесли — выясняем в нашем материале.

Как строится маркетинг — от видео скрытой камерой до откровенных фото

Популярный метод привлечения клиентов — публикация видео-знакомств с девушками в общественных местах. Естественно, съемка ведется скрытой камерой, а сами девушки о том, что их беседа станет рекламой услуг пикаперов, даже не в курсе.

Неотъемлемая часть — это публикация отзывов клиентов. В основном, довольные мужчины рассказывают об успешном сексуальном опыте, а кто-то даже делится интимными фотографиями с жертвами пикапа в закрытых чатах, где состоят другие участники курсов. Сами пикаперы с удовольствием выкладывают эти фотографии в свои соцсети. Главная мотивация — показать, насколько быстро можно склонить девушку к сексу после знакомства.