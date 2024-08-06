Певец Стинг продал поместье в Италии Владимиру Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский купил поместье у британского певца Стинга. Речь идет о винодельческом поместье Tenuta il Palagio.

В июне этого года у него сменился владелец – им стала компания, связанная с Зеленским и его женой. Ранее глава Украины декларировал эту компанию - San Tomaso S.R.L. – она есть в перечне имущества президента.

Фирма приобрела дом и хозяйство, ранее принадлежавшие Стингу, примерно за 75 млн евро. Сведения о покупке появились спустя две недели после саммита G7 в Италии. На нем было подписано соглашение о военной помощи с президентом США Джо Байденом. Также в программе говорилось о его встрече с собственником винодельни, пишет издание Главный региональный.

Зеленский никак не комментировал информацию о покупке тосканского поместья.

Ранее сообщалось, что Зеленский может лишить певицу Ани Лорак звания народной артистки Украины.