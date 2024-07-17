Владимир Зеленский может лишить Ани Лорак звания народной артистки Украины

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал о новом законопроекте, предполагающем лишение государственных наград за поддержку России и нахождении на ее территории. Если он вступит в силу, то звание народной артистки Украины могут забрать у певицы Ани Лорак, которая после начала СВО осталась в Москве. Об этом сообщает mk.ru.

Несмотря на то, что в 2022 году Лорак долгое время не появлялась на публике и была замечена за границей, в итоге она приняла решение продолжать жить и строить карьеру в РФ. Сейчас она активно снимается в российских телевизионных проектах, дает концерты и посещает светские мероприятия. При этом она все еще является народной артисткой Украины. Впрочем, возможно, это ненадолго.

В одном из последних обращений Зеленский заявил, что планируется внести изменения в Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты Украины, которые позволят лишать званий тех граждан, которые не поддержали страну. Среди медийных личностей под ударом Ани Лорак. Напомним, что в России уже давно проживает и украинская певица Таисия Повалий, но ее лишили звания еще несколько лет назад.

«Они могут говорить все, что угодно. Оно (звание – прим. «Страсти») есть, оно в моей душе», - заявляла Повалий в интервью на YouTube-канале Tatarka FM.

Ранее Таисия Повалий заявила, что не понимает уехавших из России артистов.