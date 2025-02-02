«Он популярен во всем мире»: певца SHAMAN предложили номинировать на премию «Грэмми»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) может побороться за премию «Грэмми» в следующем году. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил блогер и общественник Вадим Манукян.

Собеседник издания отметил, что в случае номинации артиста на «Грэмми» нужно будет создать специально для него «хит на английском языке». По мнению Вадима Манукяна, у SHAMAN есть все шансы на американскую награду в 2026 году, если он представит Россию на «Интервидении» этой осенью с той же песней.

«Было бы неплохо в качестве наведения мостов отправить на „Грэмми“ SHAMAN. Он популярен во всем мире, несмотря на введенные против него западные санкции. Поклонники будут только рады его номинации. Я считаю, что не стоит использовать песни, которые уже заслушаны. Нужен новый хит на английском языке», — заявил блогер.

В качестве возможного варианта хита для номинации на «Грэмми» Вадим Манукян предложил одну из композиций в новой этно-опере Игоря Матвиенко «Князь Владимир», в которой Ярослав Дронов исполнил главную роль.

Ранее сообщалось о том, что SHAMAN ответил тем, кто называет его проектом Кремля. По словам певца, он занимался своим продвижением в шоу-бизнесе самостоятельно.