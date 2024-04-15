Петербурженка подала в суд на клуб «Мутабор», требуя взыскать 2 млн из-за вечеринки Ивлеевой

Петербурженка подала в суд на клуб «Мутабор» из-за вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Женщина требует взыскать компенсацию морального вреда, которую оценила в 2 млн рублей.

Подробности сообщает Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы.

Иск зарегистрирован в Лефортовском районном суде. Истица отметила, что клуб предоставил площадку для проведения «аморальной и безнравственной вечеринки» - это нанесло ей нравственные и физический страдания. Также указывается, что клуб широко рекламировал вечеринку, заведомо зная, что мероприятие будет эпатажным.

Дата заседания пока неизвестна.

В марте в тот же суд поступил иск с требованием взыскать с клуба 30 млн рублей. Истец требовал возместить моральный вред от вечеринки.

Напомним, «голая» вечеринка состоялась в декабре 2023 года. Ее посетили певица Лолита, артисты Филипп Киркоров, Дима Билан и другие. Многие из звезд столкнулись с последствиями.