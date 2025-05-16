Чтобы стигматизировать мужчин: протоиерей Ткачев выступил за налог на бездетность в России

Налог на бездетность в России необходим, чтобы пристыдить мужчин, которым уже больше 40 лет. Об этом заявил протоиерей Андрей Ткачев. Его слова приводит Telegram-канал Кровавая барыня.

По мнению священнослужителя, в обществе есть особая категория людей, живущая праздную жизнь и не стремящаяся к ответственности. В нее входят мужчины, чей возраст старше 40 лет.

«А ты что ни разу, извиняюсь, я очень извиняюсь, ты что не знаешь женщину, ты что никогда с женщиной не был близок за 40 лет своей жизни? А если у тебя было много, почему ни одну женщину ты не сделал женой своей?» — отметил Ткачев.

Образ жизни таких граждан, как считает протоиерей, необходимо стигматизировать. Также Ткачев заявил, что, по его мнению, материнский капитал не стимулирует рождаемость в стране.

Ранее в Москве местная жительница родила 14-го ребенка. Жительнице столице РФ 40 лет, и раньше она мечтала о медицинской карьере.