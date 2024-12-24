Песня жен участников спецоперации «Довоюй, родной» стала хитом в КНДР

В Северной Корее стала популярной песня «Довоюй, родной» в исполнении жен участников специальной военной операции. Об этом сообщило посольство России в Пхеньяне.

«Трогательная композиция нашла отклик в сердцах корейцев и теперь набирает популярность по всей стране. После трансляции по местному телевидению в рамках самого концерта ее уже ни раз крутили в ресторанах, кофейнях и других общественных местах», — сказано в заявлении диппредставительства в официальном Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что не так давно песня впервые прозвучала на корейском языке. Это произошло во время официального визита министра обороны РФ Андрея Белоусова в КНДР, который состоялся в конце ноября.

Ранее мы писали, что в июне лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России охотничьих собак породы пхусан. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что животные будут жить в Москве.