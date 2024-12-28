Песков раскрыл, как Путин планирует встретить Новый год

Президент России Владимир Путин предпочитает проводить новогоднюю ночь дома, если в его графике нет запланированных мероприятий. Об этом 28 декабря рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен», — приводит слова официального представителя Кремля ИА Регнум.

Песков также отметил, что в кабинете у президента по традиции стоит наряженная елка.

Ранее сообщалось, что на новогодние праздники Путин запланировал рабочие встречи.

Сегодня же мы писали о Новом годе певца Михаила Шуфутинского — в ночь с 31 декабря на 1 января легенда отечественного шансона намерен работать.