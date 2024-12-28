«Наша профессия — развлекать людей»: Шуфутинский раскрыл, где встретит Новый год

76-летний артист Михаил Шуфутинский, несмотря на свой возраст, продолжает активно работать. Шансонье не планирует отказываться от концертов и на Новый год.

Певец рассказал, что будет работать в новогоднюю ночь. Артист уже привык так встречать праздник. Однако он не собирается отказываться от застолий с родными: он увидится с близкими 1 или 2 января.

«А встретиться 31 декабря сложно, ведь у меня большая семья — два сына, семеро внуков, правнучка, и все живут в разных странах. К тому же наша профессия — развлекать людей», — признался исполнитель хита «3 сентября» в разговоре с Леди Mail.

Шансонье совсем не расстраивается из-за работы в новогоднюю ночь. Шуфутинский признался, что радуется за зрителей и слушателей, которые любят его песни.

Певец также отметил, что главная награда — это, когда все близкие живы, здоровы и находятся рядом. Артист испытывает «огромное счастье», когда находится в кругу родных.

Первой женой артиста была Татьяна Ростова. Во второй раз Шуфутинский связал себя узами брака в 1971 году. С супругой Маргаритой он прожил до ее смерти — женщина скончалась в 2015 году в Лос-Анджелесе. Она подарила музыканту двух сыновей — Дэвида и Антона.

После смерти Маргариты артист долгое время горевал, но снова обрел счастье в личной жизни в 2019 году, когда познакомился с танцовщицей балета «Атаман» Светланой Уразовой. Женщина младше певца на 33 года, но разница в возрасте никак не мешает их отношениям.

Ранее певец раскрыл причину феноменального преображения. Шуфутинский похудел и помолодел – оказалось, что это связано с питанием.