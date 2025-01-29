Пес стал мэром Нью-Йорка вопреки противодействию криптовалютного лобби

Бассет-хаунд Саймон выиграл выборы почетного мэра-пса Нью-Йорка и принял присягу. Об этом сообщает газета The New York Post.

На церемонию инаугурации, как отмечает издание, будущий политик прибыл одетым с иголочки — на нем было надето синее собачье пальто и офисный галстук. Его сопровождала хозяйка Софи Вершбоу.

«Я, как и Саймон, благодарна за возможность использовать эту платформу в течение следующих двух лет для того, чтобы сподвигать жителей Нью-Йорка брать животных из приютов, а также чтобы повышать осведомленность людей и собирать средства для всех замечательных организаций», — сказала она во время торжественной речи.

Приводил Саймона к присяге общественный адвокат Нью-Йорка Джуман Уильямс.

The New York Post пишет, что гонка за пост символического мэра в этом год стала крайне напряженной после того, как криптовалютные гики пришли на избирательные участки и начали скупать голоса. Они поддерживали померанского шпица по кличке Бертрам и даже создали для него отдельный мемкоин. Из-за этого многие владельцы кандидатов снялись с соревнований — но в то же время масштабное снятие ослабило конкуренцию. Именно благодаря этому «щеголеватый», как его называет газета, Саймон смог сплотить всех отказавшихся от соревнований и одержать победу над Бертрамом.

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