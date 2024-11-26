Первый наемник, пойманный на территории РФ: курский суд заключил под стражу британского бойца

Ленинский районный суд Курска избрал меру пресечения в отношении британского наемника. Он стал первым иностранным военнослужащим, кого взяли в плен на территории России, передает Telegram-канал Readovka.

Джеймс Скотт Рис Андерсон проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу. Его обвиняют в совершении особо тяжких преступлений по отношению к мирному населению Курской области. Он воевал в составе Вооруженных сил Украины.

Андерсон оказался на территории России вместе с другими наемниками. Судьба других военных из его подразделения не известна. Помимо особо тяжких преступлений, британца обвиняют в совершении теракта.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали воевавшего за ВСУ украинского актера Петра Великого в Курской области. Его смерть подтвердили в музыкально-драматическом театре.