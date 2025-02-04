Первая жена Яниса Тиммы стала продавать рекламу в соцсетях после его смерти

Первая жена баскетболиста Яниса Тиммы Сана Оша стала продавать рекламу после его смерти. Прежде девушка этим не занималась.

На появление рекламы в блоге Саны обратил внимание Telegram-канал «Светский хроник».

Его автор отмечает, что после смерти спортсмена Оша «стала в разы популярнее и как уверенный блогер вовсю продает рекламу». За первой женой Тиммы следят давно и, как отмечает канал, до этого рекламы не было.

Сана Оша рекламировала лифтинг-маску. Девушка лично продемонстрировала ее на себе, ссылку на покупку разместила в аккаунте.

Ранее вторая жена Тиммы Анна Седокова прервала молчание после смерти баскетболиста и опубликовала видео. Заметно, что артистка сильно похудела. Седокова призналась: сейчас в ее жизни наступил самый трудный период.