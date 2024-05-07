Первая учительница, поцелуй Пахмутовой и приветствие Рошаля: раскрыты тайные смыслы инаугурации Путина

Друг президента России Владимира Путина Виктор Борисенко расшифровал тайные смыслы инаугурации, прошедшей 7 мая в Кремле. Он рассказал, что было крайне важно обращать внимание на все детали церемонии. Подробности сообщает Kp.ru.

По словам Борисенко, он внимательно смотрел трансляцию и выделил несколько моментов. Первый – это то, как Владимир Владимирович слушал торжественный молебен. На его лице читались ответственность, тяжелая ноша и вера в победу. Второй – это пожатие руки хирурга Леонида Рошаля. Виктор отметил, что это означает внимание Путина к здоровью детей, ведь этот врач лечит маленьких пациентов. И третий – это сама речь президента, в которой он подчеркнул единство большой страны.

Также не обошел стороной товарищ президента и его приветствие композитора Александры Пахмутовой.

«Не сомневаюсь, что это не было запланировано. <…> Мне очень нравится подобное качество Путина - быть с людьми на равных, свободно подходить к ним, пожимать руки, высказывать пожелания. Поэтому он увидел всенародно любимую Пахмутову и пошел к ней, выражая свое почтение», - поделился Борисенко.

Кроме того, положительно друг президента воспринял и появление первой учительницы Путина на инаугурации. По его мнению, Владимир Владимирович чтит ее за то, что она была с ним с самого начала.

Ранее Настя Ивлеева показала, как смотрела инаугурацию Владимира Путина.