Улыбалась и внимательно слушала речь: Настя Ивлеева показала, как смотрела инаугурацию Владимира Путина
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Блогер Настя Ивлеева показала поклонникам, как смотрела трансляцию с инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина. Телеведущая улыбалась и внимательно вслушивалась в речь политика.
В личном Telegram-канале звезда «Монастыря» опубликовала видео, в котором запечатлела себя на диване перед телевизором. Настя отложила свои дела на время, чтобы посмотреть церемонию инаугурации, прошедшую 7 мая в Кремле. В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Владимирович официально вступил в должность главы государства.
Комментарии Ивлеева давать не стала, но под роликом написала: «Оля, ты же смотришь?». По всей видимости, блогер обращалась к Ольге Бузовой, которая в марте текущего года пришла в недоумение, узнав, что Настя ни разу не смотрела послания Путина.
Напомним, что недавно Настя Ивлеева дала первое большое интервью после «голой» вечеринки. В нем она признала, что мероприятие было организовано не в том время и не в том месте, а также заявила, что в свой день рождения посетила Донбасс.
Ранее Владимир Путин поприветствовал поцелуем Александру Пахмутову на инаугурации.