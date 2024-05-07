Улыбалась и внимательно слушала речь: Настя Ивлеева показала, как смотрела инаугурацию Владимира Путина

Блогер Настя Ивлеева показала поклонникам, как смотрела трансляцию с инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина. Телеведущая улыбалась и внимательно вслушивалась в речь политика.

В личном Telegram-канале звезда «Монастыря» опубликовала видео, в котором запечатлела себя на диване перед телевизором. Настя отложила свои дела на время, чтобы посмотреть церемонию инаугурации, прошедшую 7 мая в Кремле. В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Владимирович официально вступил в должность главы государства.

Комментарии Ивлеева давать не стала, но под роликом написала: «Оля, ты же смотришь?». По всей видимости, блогер обращалась к Ольге Бузовой, которая в марте текущего года пришла в недоумение, узнав, что Настя ни разу не смотрела послания Путина.