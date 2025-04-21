Перстень Папы Римского уничтожат

Перстень Папы Римского Франциска, который был подарен ему в 2013 году при избрании, по традиции должен быть уничтожен после смерти. Раньше это делали специальным молотком.

Об уничтожении перстня сообщает Daily Mail.

Папское кольцо вручается главе католической церкви во время инаугурации. Оно символизирует авторитет и власть в церкви, носится на безымянном пальце правой руки.

Со смертью Папы Римского кольцо должно быть уничтожено – это могут сделать в Пасхальный понедельник. Оно было изготовлено из позолоченного серебра, хотя обычно делалось из золота. Известно, что раньше перстень использовали в качестве печати для писем и личных документов.

Уничтожение кольца символизирует конец власти Папы. Церемония проходит после официального подтверждения смерти понтифика.

Позже вместо разбивания кольца молотком с помощью зубила на верхней части перстня делали глубокий крест – так произошло с кольцом Папы Бенедикта XVI в 2013 году.

Ранее сообщалось, что в Колумбии статуя Девы Марии плакала за несколько дней до смерти Папы Римского.