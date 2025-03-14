Павел Прилучный раскрыл, за что его ругают продюсеры

Российский актер Павел Прилучный рассказал, что на съемках фильма «Мажор в Дубае» выполнял большую часть трюков самостоятельно и даже ссорился из-за этого с продюсерами. Его слова приводит «7Дней.ru».

«Меня за это продюсеры ругают. Даже просят жену поговорить со мной. Но это же круто, когда ты сам берешься и группа смотрит на тебя с уважением», — заявил артист. Прилучный утверждает, что делегировал каскадерам исполнение лишь опасных для жизни трюков.

«Мне даже каскадерскую премию давали. Но когда есть трюки, которые опасны для жизни, тогда точно доверяю дублерам. Либо дублер проверяет, насколько это опасно, а потом делаю я», — поделился он деталями.

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